Diretta Gelbison-Catanzaro: probabili formazioni e come vederla in streaming

Il Catanzaro lotta solo contro la matematica. Nel turno infrasettimanale di giovedì i giallorossi hanno ancora allungato sul Crotone secondo in classifica (ora a -16) e domenica possono già festeggiare la promozione in Serie B. Indipendentemente dal risultato dei rossoblù, la formazione di Vivarini con una vittoria contro la Gelbison sarebbe matematicamente promossa in cadetteria. Una categoria che manca dal 2006 e che il Catanzaro sta riabbracciando dopo un cammino entusiasmante ed esaltante, che non ha conosciuto rivali.

Visto l’esodo che ci sarà dalla Calabria, la partita con la Gelbison non sarà disputata nella sua sede naturale di Agropoli (che ospita le gare interne dei cilentani), ma nel ben più capiente Stadio Arechi di Salerno, in grado di poter accogliere migliaia di tifosi giallorossi. La grande festa è già cominciata, subito dopo il 3-0 con il Monterosi.