Viareggio Cup: la Rappresentativa Serie D agli ottavi

ROMA - La Rappresentativa di Serie D batte tre a zero il Ladegbuwa, squadra nigeriana, conquistando il passaggio agli ottavi della Viareggio Cup. I ragazzi di Giannichedda hanno dominato la gara. Doppietta di Opoola e rete di Giacchino. Triplice fischio finale con 6 minuti di anticipo per ripetute dimostranze in campo della squadra nigeriana terminata in nove per due espulsioni. Sino alla seconda espulsione l'incontro è stato molto corretto. Negli ottavi i dilettanti della Serie D affronteranno il Benevento.