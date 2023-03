Viareggio Cup: nei quarti Rappresentativa Serie D-Torino

La Rappresentativa Serie D tra le migliori otto della Viareggio Cup dopo undici anni di assenza superando agli ottavi il Benevento. Al “Benelli” di Lido di Camaiore la selezione della Lega Nazionale Dilettanti si è imposta per 2-1 in rimonta sui giallorossi al termine di una gara emozionante. A decidere l'incontro le reti di Malik Olalekan Opoola (Brindisi) e Simone Giacchino (Sanremese), gli stessi marcatori del match di sabato scorso contro il Ladegbuwa. Primo tempo terminato zero a zero con buone occasioni per entrambe le squadre. Una punizione di Prisco del Benevento che ha colpito la traversa. La Rappresentativa vicina al gol con Rossi e Giacchino. Un paio di episodi dubbi in entrambe le aree di rigore: potevano starci due rigori, uno per parte, ma l'arbitro (incerto in più di un'occasione) ha sorvolato.