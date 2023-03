Diretta Messina-Foggia: probabili formazioni e come vederla in streaming

Dopo le dimissioni di Mario Somma, il Foggia riaccoglie Delio Rossi. Per l’allenatore romagnolo è un ritorno in Puglia, dato che ha guidato la squadra in Serie B nella stagione 1995/1996. Contro il Messina, l’allenatore ha vinto 5 delle 9 sfide disputate in carriera. Mettersi a lavoro è la parola d’ordine per riuscire a centrare l’obiettivo, che è quello di avere un miglior piazzamento ai playoff: un percorso rallentato dalle due sconfitte consecutive, contro Audace Cerignola e Monterosi. Il Messina, reduce dalla sconfitta contro la Turris nello scontro salvezza, ha interrotto la mini serie positiva di 7 punti in 3 partite. La momentanea zona playout preoccupa i siciliani, che non hanno la meglio contro il Foggia dalla stagione 2015/2016.