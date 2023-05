Serie D: domani parte la post season

GIRONE H - Slitta di una settimana l’inizio dei playoff girone H (qualificate Barletta, Nardò e Casarano) in attesa dello spareggio Cavese-Brindisi che assegnerà l’ultimo accesso diretto al prossimo campionato di Serie C: le due squadre che hanno terminato la regular season in vetta a parti punti, scenderanno in campo sul neutro del “Luigi Razza” di Vibo Valentia, per la gara decisiva. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con i supplementari ed eventuali calci di rigore. La partita sarà trasmessa in diretta su Antenna Sud (in Basilicata e Puglia sul canale 14 del digitale terrestre), sul sito web antennasud.com, sulla pagina facebook “Voci metelliane aquilotto” e sul profilo youtube “Obiettivo Cavese”.

Previsti anche i due spareggi in chiave salvezza Montegiorgio-Notaresco (F), al Comunale Buitoni di Sansepolcro e Pomezia-Nola (G), al Comunale Marsi di Avezzano): chi vince giocherà i playout, chi perde retrocede in Eccellenza. Anche in questo caso supplementari ed eventuali calci di rigore nell’ipotesi di parità al termine dei tempi regolamentari.

PORTE CHIUSE E UN POSTICIPO - Nei playout Grosseto-Terranuova Traiana (E) si disputerà sul neutro del Bozzi di Firenze e a porte chiuse, mentre Torviscosa-Portogruaro (C) è posticipata al 21 maggio sempre alle ore 16.

Gare e arbitri

SPAREGGI

Promozione: Cavese-Brindisi (arbitro Tona Mbei di Cuneo)

Playout: Montegiorgio-Notaresco (Zago di Conegliano), Pomezia-Nola (Catanzaro di Catanzaro)

POULE SCUDETTO

1ª Giornata

Gruppo 1) Lumezzane-Sestri Levante (Liotta di Castellammare di Stabia) riposa Legnago

Gruppo 2) Arezzo-Giana Erminio (Acquafredda di Molfetta) riposa Pineto

Gruppo 3) Catania-Sorrento (Pizzi di Bergamo) riposa vincente spareggio Cavese-Brindisi

PLAY OFF

1° Turno

Girone A: Sanremese-Ligorna (Monesi di Crotone), Bra-Vado (Pasculli di Como)

Girone B: Alcione-Desenzano (Galiffi di Alghero), Casatese-Arconatese (Virgilio di Agrigento)

Girone C: Union Clodiense-Luparense (Torreggiani di Civitavecchia), Adriese-Campodarsego (Garofalo di Torre del Greco)

Girone D: Pistoiese-Corticella (Vailati di Crema), Carpi-Real Forte Querceta (Massari di Torino)

Girone E: Pianese-Livorno (Frasynyak di Gallarate), Poggibonsi-Follonica Gavorrano (Caruso di Viterbo)

Girone F: Vigor Senigallia-Cynthialbalonga (Tomasi di Lecce), Trastevere-Fano (Muccignato di Pordenone)

Girone G: Paganese-Lupa Frascati (Terribile di Bassano del Grappa), Casertana-Arzachena (Matina di Palermo)

Girone I: Locri-Licata (Tagliente di Brindisi), Trapani-Lamezia (Rodigari di Bergamo)

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari; persistendo la parità accederà alla fase successiva, la società meglio classificata al termine del campionato.

PLAY OUT

Girone A: Derthona-Castanese (Nigro di Prato)

Girone B: Folgore Caratese-Varese (Gasperotti di Rovereto), Seregno-Breno (Allegretta di Molfetta)

Girone C: Montecchio Maggiore-Villafranca Veronese (Cappai di Cagliari)

Girone D: Crema-Scandicci (Di Loreto di Terni), Correggese-Sant’Angelo (Totaro di Lecce)

Girone E: Grosseto-Terranuova Traiana (Striamo di Salerno), Ponsacco-Sporting Trestina (Ursini di Pescara)

Girone F: Vastese-Termoli (Angelillo di Nola)

Girone G: Atletico Uri-Ilvamaddalena (Manzo di Torre Annunziata)

Girone H: Nocerina-Francavilla (Silvestri di Roma 1), Gravina-Molfetta (Poli di Verona)

Girone I: Ragusa-Real Aversa (Viapiana di Catanzaro), San Luca-Paternò (Mazzoni di Prato)

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo la parità, retrocederanno al campionato d’Eccellenza regionale le squadre peggiori classificate al termine del campionato.