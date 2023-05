Diretta Foggia-Crotone: probabili formazioni e come vederla in streaming

Dopo aver superato il Potenza nel secondo turno della fase “Girone” e aver battuto in rimonta l’Audace Cerignola, ribaltando il 4-1 dell’andata del primo turno della fase “Nazionale”, il Foggia di Delio Rossi affronta la migliore squadra delle seconde classificate, il Crotone. I rossoblù, allenati da Zauli, hanno chiuso la stagione regolare con 80 punti, non riuscendo a battere il Foggia nel doppio scontro diretto di campionato (1-0 andata, 1-1 ritorno), tantomeno in Coppa Italia di Serie C, visto il 2-0 casalingo nel segno di Schenetti e Peschetola. Nonostante i 19 punti di distacco in campionato, i calabresi pescano una delle squadre più pericolose di questi playoff. Sarà una partita speciale per alcuni giocatori rossoblù, tra cui Gigliotti, Carraro, D’Ursi e Chiricò, che ha vinto Campionato, Coppa Italia e Supercoppa di C con la maglia rossonera.