Foggia-Lecco diretta: ora LIVE la partita di oggi

FOGGIA - Dopo aver eliminato il Pescara di Zdenek Zeman, il Foggia di Delio Rossi ospita il Lecco, per la finale d'andata dei playoff di serie C. I rossoneri cercano di sfatare la maledizione dell'ultimo atto, che li ha visti soccombere nel 2007 e nel 2016 rispettivamente contro Avellino e Pisa. Il Lecco di Foschi ha raggiunto la finalissima sconfiggendo il Cesena ai calci di rigore nella semifinale di ritorno. Il ritorno è in programma domenica alle 17.30 al Mario Rigamonti-Mario Ceppi.

21:38

3' Si riprende a giocare

Il direttore di gara fa riprendere il gioco, il Foggia inizia la partita in avanti

21:36

2' Partita momentaneamente sospesa

Il direttore di gara Bonacina ferma il gioco: i sostenitori del Foggia hanno acceso delle torce su tutto il perimetro del campo, la visibilità è molto limitata

21:34

1' E' iniziata la partita

Il primo pallone è del Lecco: padroni di casa schierati in maglia bianca con bordi rossoneri, classica divisa per il Lecco che indossa la maglia bluceleste.

21:33

Un minuto di silenzio per la scomparsa di Silvio Berlusconi

Le due squadre sono schierate in mezzo al campo, prima del calcio d'inizio ci sarà un minuto di silenzio per commemorare l'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi, scomparso ieri all'età di 86 anni

21:25

Grande entusiasmo allo Zaccheria

Lo speaker annuncia le formazioni ufficiali, le due squadre sono pronte a scendere sul terreno di gioco dello stadio Zaccheria.

21:15

Zaccheria esaurito per la finale di andata

Tutto esaurito allo stadio Pino Zaccheria per la partita di andata della finale play off di Serie C. Il Foggia di Delio Rossi, dopo aver eliminato il Pescara di Zeman sfida il Lecco di Luciano Foschi che in semifinale ha estromesso il Cesena.

21:00

Le formazioni ufficiali

Foggia (3-5-2): Dalmasso; Leo, Kontek, Rizzo; Bjarkason, Frigerio, Di Noia, Schenetti, Costa; Peralta, Ogunseye. All. Rossi

Lecco (3-5-2): Melgrati; Lepore, Bianconi, Celjak; Galli, Zuccon, Girelli, Zambataro, Tordini; Pinzauti, Buso. All. Foschi.

20:55

Lecco e Foggia nella regular season

Il Lecco ha chiuso il proprio campionato al terzo posto del Girone A - alle spalle di Feralpisalò e Pordenone - conquistando 62 punti. Il Foggia - nel Girone C - si è piazzato al quarto posto alle spalle di Catanzaro, Crotone e Pescara ottenendo 61 punti.

20:45

Il Lecco si affida ai gol di Pinzauti

Il miglior realizzatore della formazione lombarda è Lorenzo Pinzauti che in questo campionato ha segnato sette reti.

20:40

Foggia, il bomber è Ogunseye

L'attaccante rossonero Roberto Ogunseye è il miglior realizzatore del campionto della squadra pugliese: nell'arco della stagione ha realizzato 11 reti e 2 assist vincenti

20:30

Lecco, un'attesa di mezzo secolo

La doppia sfida contro il Foggia ha un valore particolare per il Lecco: la squadra, infatti, insegu da cinquant'anni il ritorno in Serie B. L'ultimo campionato in Serie cadetta della formazione è datato 1972-1973

20:15

Il Foggia cerca l'impresa

Tutto pronto a Foggia per l'andata della finale dei playoff di Serie C. I pugliesi hanno fin qui eliminato Potenza, Audace Cerignola, Crotone e Pescara. Il Lecco ha invece sconfitto Ancona, Pordenone e Cesena.

Foggia, stadio Zaccheria