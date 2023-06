"D Club", domani la premiazione in diretta streaming sul nostro sito

Tutto pronto per il gran finale della Serie D con la premiazione dei vincitori del D Club, il voting ideato dal Dipartimento Interregionale LND in collaborazione con Corriere dello Sport e Tuttosport. I migliori del campionato 2022-2023 secondo i tifosi riceveranno il prestigioso riconoscimento negli studi del Corriere dello Sport a Roma, diretta alle ore 12 questa pagina. A condurre l’evento il direttore Ivan Zazzaroni con ospiti il Coordinatore del Dipartimento Interregionale LND Luigi Barbiero insieme ai Consiglieri.



Questi i vincitori della decima edizione: miglior portiere Emanuele Semprini (Trastevere), miglior difensore Mattia Alborghetti (Desenzano), miglior centrocampista Domenico Aliperta (Cavese), miglior attaccante Simone Menabò (Bra), miglior giovane Domenico Lamberti (Puteolana) e miglior allenatore Ciro Danucci (Brindisi).



Oltre ai protagonisti dell’ultima stagione, premi speciali al tecnico del Genoa Alberto Gilardino, a due dei protagonisti della stagione del Bari Walid Cheddira ed Emmanuele Matino, al centrocampista del Lumezzane Simone Pesce e al presidente del Borgosesia Michele Pizzi più un premio alla memoria a Enrico Giovannini, storico responsabile fiduciario per i campi sportivi della Serie D.