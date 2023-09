Ufficiale, la Reggina ammessa in Serie D: i dettagli

REGGIO CALABRIA - Dopo l'esclusione dalla Serie B e il fallimento, la Reggina rinasce con il nuovo nome di Fenice Amaranto. Questa la società che rappresenterà la città di Reggio Calabria e che, ufficialmente, è stata iscritta in sovrannumero nel girone I della Serie D. La Fenice Amaranto del presidente Virginio Minniti, però, non esordirà prima di fine settembre con le prime due giornate che verranno recuperate in seguito. La squadra, infatti, è ancora da costruire ex novo a cominciare dalla guida tecnica, per cui si fanno i nomi di Pasquale Luiso e Ivan Franceschini.