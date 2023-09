Pergolettese, malore in campo per il tecnico Abbate: crolla a terra, serve il defibrillatore

ROMA - Un momento di angoscia ha scosso lo stadio durante la partita tra Vicenza e Pergolettese . Il tecnico della squadra lombarda, Matteo Abbate, è improvvisamente collassato a terra a causa di un malore . L'incontro, valido per la quinta giornata del girone A di Serie C , è finito con una vittoria 1-0 per i padroni di casa. L'ex calciatore dell'Hellas Verona e della Cremonese è caduto a terra al 36esimo minuto del primo tempo, dopo un acceso confronto con il quarto uomo.

Abbate in ospedale

La situazione ha immediatamente richiamato l'attenzione dei soccorritori, che hanno prontamente utilizzato un defibrillatore per escludere il peggio. Fortunatamente, Abbate non ha perso conoscenza e, dopo alcuni minuti di cure sul campo, è stato portato fuori dallo stadio su una barella e trasportato in ospedale. Una volta arrivato nella struttura è stato sottoposto a una serie di esami medici, che fortunatamente hanno dato esito negativo. La società di Cremona ha confermato che il suo allenatore è fuori pericolo, e i medici hanno dato il via alle dimissioni, consentendogli di tornare a casa.