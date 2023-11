ROMA - Copertina al Trapani. Dieci su dieci, Granillo compreso. La leadership della squadra di Alfio Torrisi va oltre il girone I non solo per il punteggio pieno (30) ma per autorevolezza, come nel successo a Reggio Calabria. La concorrenza però non sta a guardare: vittorie di Siracusa e Vibonese che restano in scia della capolista. I successi di Lamezia, Real Casalnuovo e Locri stabilizzano le situazioni nei loro segmenti di classifica.