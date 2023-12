Il cardiologo che cura Zeman: “Addio alle sigarette, anche se non è d’accordo”

Zeman, divieto assoluto di fumo

"Divieto assoluto di fumo - le parole di Guarracini -, non solo per questo periodo di degenza ma anche dopo. Il mister non è d’accordo ma dovrà adeguarsi. Per il resto, la risonanza magnetica del 13 dicembre ha confermato che si è trattato di una piccola ischemia cerebrale. La ripeteremo fra 48 ore e solo allora capiremo quando potrà lasciare la clinica. Al presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha detto che finalmente adesso potrà fare lui la formazione". Poi un ringraziamento ad una persona dello staff, il medico sociale Emanuela Spada, la prima che si è resa conto sul campo di allenamento di cosa stesse accadendo: "Ha capito che la situazione poteva degenerare e la tempestività dell’intervento si è rivelata fondamentale". I medici sperano che il boemo, 77 anni, possa tornare a casa per Natale, e riprendersi in vista della sfida del 7 gennaio contro la Juventus Next Gen.