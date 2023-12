Serie D: domani 47 anticipi

ROMA - La sedicesima giornata di Serie D (diciottesima nei giorni A, B e I) si apre oggi alle ore 15 con una gara del girone A Bra-Albenga. Più di metà del campionato in campo domani con 47 sfide: 8 partite nei Gironi C e G, 7 nei Girone A e D, 5 nel B, 4 nei gironi E e H, 3 nel F e 1 nel I. Calcio d’inizio alle ore 14.30, poi alle ore 15 Borgosesia-Vado (A), Pinerolo Sanremese (A), Treviso-Atletico Castegnato (C), Sant’Angelo-Sangiuliano City (D), Aquila Montevarchi-Vivi Altotevere Sansepolcro (E) e Vibonese-Portici. Infine alle ore 17 Ravenna-Borgo San Donnino (D).

Domenica trentaquattro gare alle ore 14.30, poi alle ore 15 Vigor Senigallia-United Riccione (F), Fasano-Barletta, Fidelis Andria-Rotonda, Team Altamura-Bitonto (H) e Real Casalnuovo-San Luca (I). Chiuderà alle ore 15.30 Martina-Matera (H). Nel girone I riposeranno Nuova Igea Virtus e Canicatti. A porte chiuse Ostiamare-Ischia (G).