Scontri Casertana-Foggia, 10 denunciati dalla Questura di Caserta

Primi provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria in merito agli scontri tra tifoserie avvenute lo scorso 4 dicembre, in occasione della gara Casertana-Foggia disputata allo stadio “Pinto” di Caserta. In seguito all’attività svolta dalla Digos della Questura di Caserta sono stati denunciati dieci tifosi (6 della Casertana e 4 del Foggia). Le indagini svolte con il contributo della Digos della Questura di Foggia, hanno consentito di identificare i soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di scavalcamento, lancio e porto abusivo di oggetti contundenti, travisamento ingiustificato del volto e danneggiamento aggravato. Nel corso della gara, ma soprattutto durante l’intervallo, frange delle due tifoserie si resero protagoniste di incidenti che determinarono la ripresa del match con oltre 40’ di ritardo. Oltre ad accendere e lanciare fumogeni e petardi, introdotti illegalmente nell’impianto eludendo le operazioni di filtraggio a cura degli steward, i tifosi coinvolti nei tafferugli ingaggiarono un reciproco lancio di pietre ed oggetti, disintegrando perfino pezzi di calcestruzzo degli spalti e dei rivestimenti dei bagni.

Incidenti Casertana-Foggia, i provvedimenti

Dopo aver divelto il cancello di separazione con il rettangolo di gioco, parte della tifoseria casertana invase il campo, tentando di raggiungere il settore ospiti. Negli scontri, sei operatori di polizia riportarono lesioni mentre l’intervento tempestivo del contingente in servizio di ordine pubblico, evitò che si registrassero feriti tra gli spettatori. Nei confronti degli indagati sono state avviate le procedure finalizzate all’emissione della misura di prevenzione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, meglio nota come “DASPO”. Le indagini proseguono e non si escludono ulteriori provvedimenti giudiziari a carico dei teppisti che si resero protagonisti di incidenti gravi, in seguito ai quali è stato inibito l’accesso agli spettatori allo stadio “Pinto” in occasione del derby Casertana-Giugliano, penalizzando anche chi fu completamente estraneo agli incidenti del 4 dicembre scorso.