Cavese e Trapani volano in C

ROMA - Due promozioni in Serie C in anticipo di quattro turni nel campionato di Serie D. La Cavese ha vinto il girone G, il Trapani ha dominato il girone I. Nel pomeriggio il successo per uno a zero (gol di Di Piazza) della squadra campana in Sardegna contro il Sarrabus Ogliastra e la vittoria del Cassino al San Francesco contro la Nocerina hanno decretato la promozione della Cavese con +13 in classifica. In serata, il Trapani ha vinto (1-0, firmato da Balla) lo scontro diretto con il Siracusa al Provinciale davanti a oltre settemila spettatori. Distacco incolmabile e subito grande festa. Per entrambe le squadre è un ritorno in Lega Pro.