Giovani D valore: avanti Fano e Paganese

ROMA - Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato l’ultimo aggiornamento delle classifiche relative a ‘Giovani D Valore’. Le graduatorie così calcolate (alla 28ª giornata, 32ª per i giorni A, B e I) saranno integrate a fine campionato con un bonus del 10% previsto per i club che svolgono intero settore giovanile. Attenzione, dalle classifiche definitive saranno escluse le società retrocesse in Eccellenza. Di seguito le prime tre posizioni provvisorie per ciascun girone. Le classifiche complete sul sito Lnd-Serie D: