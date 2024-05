Coppa Italia Serie D: Trapani-Gavorrano, primo round

ROMA - Finale di Coppa Italia Serie D: Trapani-Follonica Gavorrano, gara di andata al Provinciale oggi alle ore 18, match di ritorno il 29 maggio alle ore 16 a Bagno di Gavorrano. Diretta streaming su YouTube sul canale ufficiale della Lnd. La formazione siciliana guidata da Alfio Torrisi dopo aver vinto il campionato punta al bis in attesa di giocarsi anche le semifinali scudetto. I toscani con Marco Masi (confermato in panchina anche per la prossima stagione) cercano di ripetere l'exploit del 2022 quando conquistarono la coccarda tricolore. Alzerà il trofeo della 23ª edizione della Coppa Italia Serie D la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti. I gol in trasferta non valgono doppio. Verificandosi ulteriore parità al termine della gara di ritorno, saranno i rigori a decidere la vincente.