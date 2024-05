Scudetto Serie D: ecco le semifinali

ROMA - Per l’impegno concomitante del Trapani in Coppa Italia (oggi gara di andata contro il Follonica Gavorrano al Provinciale inizio ore 18 con diretta streaming su YouTube sul canale Lnd) e nella Poule Scudetto, il Dipartimento Interregionale ha modificato le date degli ultimi due turni della fase nazionale valida per il titolo di Campione d’Italia Serie D 2023/2024. Le gare di andata delle semifinali Cavese-Campobasso e Caldiero-Trapani si giocheranno, rispettivamente, l'1 giugno alle ore 21 e il 2 giugno alle 16. Le partite di ritorno il 6 giugno allo ore 16. La finale, gara unica in campo neutro, è in programma il 15 giugno alle ore 16.