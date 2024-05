Coppa Italia Serie D: oggi finale Gavorrano-Trapani

ROMA - Mercoledì 29 maggio si giocala finale di ritorno di Coppa Italia Serie D Follonica Gavorrano-Trapani. Calcio d'inizio alle ore 16 allo Stadio "Malservisi-Matteini" di Gavorrano, a dirigere l'incontro l'arbitro Alessandro Pizzi di Bergamo con i guardalinee Gheorghe Mititelu di Torino e Simone Mino di La Spezia, quarto Andrea Migliorini di Verona. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. La gara di andata in Sicilia è stata vinta uno a zero dal Gavorrano con il gol di Regoli al 2' st. Alzerà il trofeo tricolore la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti. I gol in trasferta non valgono doppio. Verificandosi ulteriore parità al termine della gara di ritorno, saranno i rigori a decidere la vincente.