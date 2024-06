ROMA - Domenica 23 giugno si giocherà la finale scudetto del campionato Under 19 Serie D tra Alcione Milano e Cavese, calcio d'inizio alle ore 16 al Comunale “P. Torrini” di Sesto Fiorentino. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si andrà direttamente ai rigori. Ingresso gratuito per gli spettatori.