Totti e la dura risposta alle critiche sul figlio Cristian: "Chiacchiere da bar"

OLBIA - Prima da titolare con l'Olbia per Cristian Totti che nei giorni scorsi era stato bersagliato sui socia l dopo il suo esordio entrando dalla panchina, preso di mira per qualche chilo di troppo. Il modo migliore per ritrovare la condizione è però giocare e così il tecnico dei sardi Marco Amelia ha deciso di mandarlo in campo dal primo minuto nel match casalingo contro l'Ivamaddalena, valido per la prima giornata del girone G di Serie D.

Totti a Olbia: la risposta sulle critiche al figlio Cristian

A fare il tifo per Cristian anche papà Francesco Totti, ex romanista proprio come il figlio e come Amelia, che ha bollato così le critiche piovute di recente addosso al suo primogenito, nato dalla relazione ora conclusa con Ilary Blasi: "Sono semplici chiacchiere da bar fatte da chi non sa nulla. Ma ripeto, non diamo peso alle chiacchiere da bar". Oltre a Totti sugli spalti anche Alessandro Lucarelli, ex capitano del Parma allo stadio a tifare anche lui per l'Olbia, con il figlio Matteo a sua volta schierato tra i titolari dall'ex portiere ora tecnico dei sardi.