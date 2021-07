GROSSETO - Il Grosseto, in una nota, ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Siniega. Ecco il comunicato: "Altro arrivo in casa Grosseto: dall'Empoli arriva il difensore centrale Giacomo Siniega, classe 2001, in prestito dalla società toscana dove lo scorso anno ha disputato un ottimo campionato Primavera giocato da titolare. L’anno prima ha vestito la maglia del Torino, con la quale ha giocato nel campionato Primavera, sempre con ottimi risultati".