Playoff di C, il Catania si aggrappa a Lodi: 2-2 col Trapani. Pisa corsaro ad Arezzo

Spettacolo ad Arezzo

AREZZO - Una grande partita tutta toscana termina con la vittoria del Pisa nella gara d'andata. L'Arezzo va vicino al vantaggio al nono minuto con Cutolo. Il Pisa non sta a guardare e al 12' trova il vantaggio: cross di Di Quinzio da sinistra, stacco vincente di Marconi che mette la palla all'angolino alla sinistra di Pelagotti. I padroni casa però continuano a premere, trovando l'1-1 al 35': Cutolo raccoglie la respinta di Gori su tiro di Serrotti e pareggia. Pronti, via e Brunori ribalta il risultato: traversone di Sala in mezzo all'area, Gori respinge con i pugni, il numero 9 aretino buca la rete con un sinistro sporco. Non c'è soluzione di continuità: Pinto abbatte Masucci in area e per l'arbitro è rigore per il Pisa: Marconi lo trasforma, gelido. La partita è una vera e propria battaglia: al 58' ecco il controsorpasso pisano, con il lesto inserimento di Di Quinzio in area, 2-3. Sarà così che finirà la sfida, col dispiacere di tutto il 'Città di Arezzo'. Servirà l'impresa a Pisa.

TUTTO SULLA SERIE C

Il derby emiliano va al Piacenza

IMOLA - Il Piacenza conclude in vantaggio la prima frazione di gioco: al 13' cross da sinistra di Di Molfetta e stoccata volante di Bertoncini. Evidenti le responsabilità della difesa rossoblu, pessima nella marcatura del centrale avversario. Il pubblico del Galli carica i suoi beniamini con tantissimi cori, ma l'Imolese non trova il gol, lo trova invece la squadra ospite: contropiede da manuale dei biancorossi, Nicco apre per Di Molfetta, cross basso per Ferrari che in spaccata castiga Rossi. Nulla cambia nei 4' di recupero: Piacenza favoritissimo per il ritorno.

Feralpisalò pari in casa

SALO' - Alabardati in vantaggio con Granoche nel primo tempo, che poi però manca l'occasione del raddoppio dal dischetto prima dell'intervallo. Gara equilibrata, ma le migliori occasione sono di marca giuliana. Nella ripresa i gardesani sono costretti a tirare la testa fuori dal guscio, e lo fanno con profitto: Maiorino parte da destra, si accentra e lascia partire un destro che piega le mani a Offredi. I verdeblu di Zenoni vengono estremamente galvanizzati: Magnino prima, e Ferretti poi, hanno due grosse chance per ribaltare il risultato, a Legati viene anche annullato un gol per fuorigioco. Gli animi si scaldano un po' nel finale, il pari finale mantiene tutto apertissimo.

Catania 2-2 in casa col brivido

CATANIA - Tempo due minuti e si assiste a un gol capolavoro: Tulli avanza palla a piede senza che nessuno riesca a fermarlo e dal lato corto dell'area di rigore fa partire un destro a giro che Pisseri può solo guardare. Il Catania reagisce alla mezz'ora con il suo uomo più pericoloso, Matteo Di Piazza: il numero 32 però cicca clamorosamente di testa di fronte a Dini, da distanza veramente ravvicinata. Sottil manda in campo Lodi e Baraye per sparigliare le carte, ma il tanto agognato 1-1 non arriva, anzi: al 68' Ferretti raddoppia in probabile fuorigioco. La partita è apertissima, però: Lodi calcia una punizione dal cerchio di centrocampo, approfitta di Dini ampiamente fuori dai pali e dal cerchio di centrocampo tira e segna. Un giocatore come Ciccio Lodi è di categoria superiore, e all'87' raddoppia. Le speranze del Catania per il ritorno le ha mantenute in vita lui.