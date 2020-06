Pancaro lascia la Pistoiese: "E' stato un anno di soddisfazioni"

PISTOIA - "Volevo salutare e ringraziare la città di Pistoia, la Società, i tifosi e tutte le persone che lavorano per la Pistoiese". Così Giuseppe Pancaro, ex difensore di Lazio e Milan e ora allenatore, ha reso noto con un post su Instagram la separazione dalla Pistoiese dopo una sola stagione". "Un ringraziamento speciale al mio staff e ai miei ragazzi. È stato un anno particolare - ha spiegato Pancaro - che non ci ha dato la possibilità di portare a termine il lavoro, ma comunque ricco di soddisfazioni umane e professionali. Un abbraccio e sempre forza arancioni". Poco dopo è arrivato anche il comunicato ufficiale del club toscano: "La Us Pistoiese 1921, ringrazia mister Giuseppe Pancaro, per la stagione svolta con impegno e professionalità, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera".