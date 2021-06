Calciomercato Renate, prolungamento fino al 2023 per Silva

RENATE -Il Renate, in una nota societaria, ha reso noto il prolungamento di contratto per Jacopo Silva, che resterà in Lombardia fino al 2023. Per il difensore di 29 anni (ne farà 30 ad agosto) si tratta di una nuova esperienza dopo quelle con Casertana e il Piacenza: "La Società A.C. Renate 1947 S.r.L., in data odierna comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto con il calciatore Jacopo Silva. Il 29enne difensore centrale, a lungo bandiera del Piacenza e giunto in Brianza nello scorso ottobre (per lui stagione da 33 presenze e 1 gol nei playoff), ha stipulato un nuovo accordo su base biennale, che lo vedrà protagonista in nerazzurro fino al 30 giugno 2023".