Calciomercato Serie C, Pro Patria: rinnovo fino al 2022 per Saporetti

BUSTO ARSIZIO - La Pro Patria, in una nota societaria, ha ufficializzato il rinnovo di contratto per Lorenzo Saporetti, difensore proveniente dal Catania che rimarrà in Lombardia fino al 30 giugno 2022: per lui sarà il secondo anno a Busto Arsizio. Di seguito il comunicato del club da cui si apprende la notizia: "Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver prolungato l’accordo con il calciatore Lorenzo Saporetti per la Stagione 2021 – 2022. 20 presenze e un gol per il difensore classe 1996 nella sua prima annata da tigrotto".