Calciomercato Serie C, Monopoli: Bussaglia firma fino al 2023

MONOPOLI - Il Monopoli, in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo di Andrea Bussaglia, reduce da diverse espoerienze fra Emilia-Romagna e Marche. Ecco la nota del club: "La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito, in data odierna, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Bussaglia fino al 30 giugno 2023. Nativo di Fano, il calciatore classe ’97, dopo quattro stagioni in Serie D con Rimini, Fano, Forlì e Romagna Centro, nella s.s. 2017/18 esordisce tra i professionisti con la maglia del Santarcangelo totalizzando, a fine stagione, 33 presenze e 5 reti".