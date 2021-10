VERONA - Colpo importante per la Virtus Verona, che ha ufficializzato l'arrivo in rossoblù dell'islandese classe 1984 Emil Halfredsson. Il centrocampista mancino, che prenderà la maglia numero 16, resta in Veneto dopo l'ultima stagione giocata in Serie C con la maglia del Padova. In carriera, Halfredsson, ha finora messo a referto 430 partite (e 5 reti) tra campionati e coppe di Islanda, Inghilterra, Svezia, Norvegia e Italia.