Serie C. il Modena allunga in vetta: 1-0 al Pescara

MODENA - Un gol in extremis di Minesso vale tre preziosissimi punti per il Modena, che riesce a superare di misura un ottimo Pescara che, soprattutto nella prima frazione di gioco ha saputo mettere in difficoltà la capolista. Poi, complice l'inferiorità numerica biancazzurra, il Modena ha spinto nel finale trovando il gol e i tre punti che proiettano la squadra di Tesser a quota 71 punti, +5 dalla seconda in classifica Reggiana. Resta fermo a 47, in quinta posizione, il Pescara .

La partita

Il primo affondo è del Modena, con un mancino di Armellino ribattuto, il Pescara replica con Pontisso che manda a lato di testa. Buoni ritmi, il Pescara ci prova con Clemenza che scocca un sinistro dal limite all'8', facile per Gagno, sul capovolgimento di fronte Giovannini si inserisce bene ma trova solo un angolo. Al 10' episodio dubbio in area: contrasto tra Cernigoi e Piacentini in area, il pescarese va giù tra le proteste degli ospiti, ma l'arbitro lascia correre. Il Pescara però continua a provarci all'11' con Cernigoi che non arriva a deviare il pallone sottomisura. Al 21', dal limite, Clemenza ci prova con il mancino: la palla sfila a lato: al 26 gli ospiti tornano a provarci con Cernigoi, mentre al 29' il colpo di testa di Veroli su corner si perde alto. L'ultimo tentativo della prima frazione è del Pescara: Rauti tenta il tiro a giro, Piacentini devia in angolo. Nella ripresa, dopo uno spunto di Cernigoi controllato dalla difesa in avvio, la gara prosegue all'insegna dell'equilibrio, fino al 33', quando Drudi, già ammonito, rimedia il secondo giallo per un'entrata su Minesso: Pescara in 10. Il Modena cerca allora di spingere sull'acceleratore: al 40' cross interessante di Oukadda, la difesa controlla. Nel recupero il Modena alza la pressione: al 2' di recupero la difesa pescarese chiude bene su Mosti. Ma al 95', proprio da una conclusione di Mosti nasce il gol del Modena: sulla traiettoria si inserisce Minesso che batte Sorrentino.