Avellino, Murano e Ciancio positivi al Covid-19

AVELLINO - In casa Avellino altri due casi di Coronavirus. Dopo la positività di Maniero , nella giornata odierna sono state riscontrate anche quelle di Ciancio e Murano . Lo ha comunicato il club iripino con una nota ufficiale.

Il comunicato dell'Avellino

"Nella giornata odierna, come da protocollo FIGC, il gruppo squadra ha praticato un ciclo di tamponi nasofaringei. Al momento sono state riscontrate due nuove positività. Si tratta dei calciatori Jacopo Murano e Simone Ciancio. Questi ultimi sono attualmente in isolamento presso le proprie abitazioni. Il gruppo squadra proseguirà l’iter di prevenzione e controllo del contagio come previsto dal protocollo FIGC vigente".