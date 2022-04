Bari il sogno è realtà: a Latina arriva la serie B

ROMA -Il Bari di Luigi De Laurentiis corona il suo sogno e torna in serie B dopo quattro anni, al termine di un campionato (serie C, girone C) stradominato dall'inizio alla fine. Al Francioni di Latina è arrivata la tanto attesa promozione davanti ai 2000 tifosi biancorossi, dopo la vittoria per 1-0 firmata da Mirko Antenucci, anche se in verità sarebbe bastato anche un pareggio dopo lo scivolone interno del Catanzaro (1-2) contro il Monterosi. Numeri strabilianti per i ragazzi di Mignani: 75 punti, frutto di 22 vittorie, 9 pari e 4 sconfitte; 56 i gol fatti, 28 quelli subiti. Capocannoniere della squadra, l'intramontabile Mirko Antenucci con 17 centri. Il Bari torna nel campionato cadetto quindi e adesso la festa può cominciare.