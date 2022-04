Pescara, ufficiale: Luciano Zauri è il nuovo allenatore

PESCARA - Dopo l'esonero di Gaetano Auteri ieri mattina, oggi è arrivata l'ufficialità del nuovo allenatore del Pescara che, come già anticipato ieri sarà Luciano Zauri che dunque a distanza di due anni torna a sedere sulla panchina del Pescara. Questo il comunicato diramato dalla società abruzzese sui canali ufficiali: "La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Luciano Zauri. Da parte di tutta la società, un caloroso bentornato al mister e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in BiancAzzurro". Il 44enne neo allenatore pescarese esordirà sabato 9 aprile all'Adriatico nella gara Pescara-Grosseto, valida per la terz'ultima giornata della stagione regolare.