Serie C, Monopoli-Palermo 0-2. Modena, decide un gol del portiere

ROMA - Nel Girone C di Serie C solo una gara in programma oggi: il Palermo vince in casa del Monopoli e si porta momentaneamente in seconda posizione. Nel Girone B vincono le prime della classe Modena e Reggiana e le distanze restano invariate: 4 punti.

Girone C

Il Palermo supera il Monpoli in trasferta con il punteggio di due reti a zero. Una rete per tempo per i rosanero che sbloccano il punteggio con Valente e raddoppiano nella seconda frazione di gioco con Brunori. Con questo risultato il Palermo sale momentaneamente al secondo posto in classifica, portandosi a 63 e scavalcando Catanzaro e Avellino che devono ancora scendere in campo (ma la classifica verrà anche rimodulata dopo l'esclusione del Catania); scavalcato in classifica anche il Monopoli che invece resta fermo a quota 61, quinta posizione.

Monopoli-Palermo 0-2

Girone B

Vittoria di misura della Carrarese che supera la Lucchese nel derby toscano con una rete di Rota in virtù della quale i marmi salgono a quota 45 scavalcando in classifica proprio i rossoneri, fermi a 44. Parità, 1-1 tra Olbia, che passa in vantaggio con Ragatzu, e Vis Pesaro, che pareggia in pieno recupero con Marcandella. Pareggiano 1-1 anche Siena e Ancona, ma qui sono i locali a trovare il pari in pieno recupero (in 10 per il rosso a Favalli) con la rete di Ardemagni che replica al vantaggio ospite di Delcarro. Poker del Montevarchi sul Cesena: a segno Lischi, Gambale, Jallow e Carpani: Montevarchi che sale a 41, il Cesena è terzo a 63 ma sente il fiato sul collo delle inseguitrici Entella e Pescara. La Reggiana vince in casa della Fermana 2-1: Zamparo e Cremonesi per gli ospiti, accorcia Pannitteri per i locali. La Fermana resta a 35, la Reggiana tiene il passo del Modena. Parità, 2-2 tra Gubbio e Pistoiese: ospiti avanti di due lunghezze con Vano e Suciu, locali che nel finale riacciuffano il pari con Signorini e Redolfi. Il Modena mantiene comando e distanze dalla Reggiana superando nel recupero con una rete del portiere Gagno l'Imolese, che aveva da poco pareggiato con Liviero il vantaggio iniziale di Pergreffi. Il Pescara batte 2-1 il Grosseto con le reti di D'Ursi e Ferrari inframezzate dal momentaneo pari di Bruzzo. Parità, 1-1, tra Teramo e Pontedera: aprono gli ospiti con Benedetti, pari locale di Bernardotto. L'Entella batte in rimonta la Viterbese: Volpicelli porta avanti gli ospiti, l'Entella pareggia con Schenetti e sorpassa con Merkaj.

Carrarese-Lucchese 1-0

Olbia-Vis Pesaro 1-1

Siena-Ancona 1-1

Fermana-Reggiana 1-2

Gubbio-Pistoiese 2-2

Modena-Imolese 2-1

Montevarchi-Cesena 4-0

Pescara-Grosseto 2-1

Teramo-Pontedera 1-1

Virtus Entella-Viterbese 2-1