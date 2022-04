Serie C, festa rinviata per il Modena. La Reggiana ci crede ancora

Girone B

Il Modena deve rinviare la festa promozione. Un Gubbio tutto cuore inchioda Tesser sull'1-1: Redolfi apre le marcature e Ogunseye pareggia su rigore. Un gol di Rosafio basta e avanza alla Reggiana per sperare ancora, l'Entella è ko. Nell'ultima in casa il Cesena si diverte: 6-0 alla Carrarese, mai in partita e schiacciata sotto ogni punto di vista. Vince anche il Pescara, 3-1 sulla Pistoiese, grazie a D'Ursi, Ferrari e Illanes. Tre punti e sesto posto guadagnato per l'Ancona Matelica. Battuto 2-1 il Teramo, comunque salvo, grazie a Faggioli e Rolfini. La Lucchese batte 2-0 il Grosseto e lo condanna alla retrocessione diretta in D. Le reti nel primo tempo di Belloni e Minala. Successi anche per il Siena che sbanca Pontedera, per l'Olbia in casa della Fermana, e per l'Imolese che batte 1-0 la Vis Pesaro. 0-0 tra Viterbese e Montevarchi.

TUTTI I RISULTATI

Ancona-Teramo 2-1

Cesena-Carrarese 6-0

Fermana-Olbia 1-3

Grosseto-Lucchese 0-2

Gubbio-Modena 1-1

Imolese-Vis Pesaro 1-0

Pistoiese-Pescara 1-3

Pontedera-Siena 1-2

Reggiana-Virtus Entella 1-0

Viterbese-Montevarchi 0-0