Play-off serie C, il Foggia di Zeman pesca l'Entella. Palermo: c'è la Triestina

ROMA - E' stato effettuato in mattinata, il sorteggio degli accoppiamenti per il primo turno nazionale dei playoff del campionato di Serie C, dopo la conclusione degli spareggi dei tre gironi. Il Palermo nell'urna ha trovato la Triestina, il Foggia di Zeman sfiderà la Virtus Entella, il Cesena invece sarà opposto al Monopoli. Per il Renate c'è la Juve U23, mentre il Pescara ha pescato la Feralpisalò. Tutte le gare, andata e ritorno, si disputeranno tra domenica 8 maggio e giovedì 12 maggio. Ancora da definire gli orari. Nel turno successivo (17 e 21 maggio) entreranno in gioco le tre seconde classificate nei rispettivi gironi: Padova, Reggiana e Catanzaro.