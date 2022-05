Bari, sfuma la Supercoppa di Serie C: col Modena è 3-3

MODENA - Termina 3-3 la seconda giornata del triangolare di Supercoppa di Serie C tra Modena e Bari , con gli ospiti che si erano portati sul 3-1 e i locali che con un super Bonfanti (tripletta per lui) agguantano il pareggio. Il Bari , caduto con il Sudtirol nella partita precedente, dice quindi addio alle possibilità di aggiudicarsi il trofeo: la classifica attualmente infatti dice Bari e Modena 1, Sudtirol 3 punti. Il Modena invece ha ancora la possibilità di vincere la Supercoppa, battendo il Sudtirol a Bolzano.

La partita

Il Bari passa in vantaggio al 9': conclusione di Citro toccata da Baroni, palla che torna a Citro che non sbaglia, 0-1. Il Modena replica con Giovannini e Magnino e trova il pareggio al 20' quando Bonfanti corregge in rete di testa una punizione di Renzetti. Al 24' Bari di nuovo avanti: Botta pesca nello spazio Citro che supera anche Narciso e insacca, 1-2. Al 31' anche il tris ospite con Mallamo che, servito da Botta la mette dentro. Nel finale di frazione si registrano i tentativi di Di Paola e Antenucci ma il risultato all'intervallo vede sempre il Bari condurre per tre a uno. Nella ripresa, al 6', Il Modena accorcia con Bonfanti che ancora di testa (stavolta su assist di Giovannini) batte Frattali, impegnato al 20' anche da Di Paola. Il Bari è pericoloso al 23' con Botta, ma la difesa sbroglia. Al 29' il pareggio: ancora Bonfanti, ancora di testa, servito da Renzetti per il 3-3. All'ultimo respiro, in pieno recupero, il Bari sfioda il colpaccio con Cheddira che manda fuori.