Serie C, ribaltone Viterbese, è salvezza! Mantiene la categoria anche la Fidelis Andria

ROMA - Trento , Fidelis Andria , Viterbese e Pro Sesto mantengono la categoria anche per la prossima stagione.

Trento-Giana Erminio 1-0 (agg. 4-2)

Un gol di Bocalon regala la salvezza al Trento. Giana battuto e ancora a rischio.

Fidelis Andria-Paganese 1-0 (agg. 1-1)

1-0 all'andata, stesso risulato al ritorno. Si salva la Fidelis Andria miglior posizionata in classifica.

Viterbese-Fermana 2-0 (agg. 2-1)

Volpicelli e Urso ribaltano l'1-0 dell'andata. La Viterbese è salva.

Pro Sesto-Seregno 1-1 (agg. 2-2)

Seppur senza vittoria è salvo anche il Pro Sesto. Basta l'1-1 come all'andata per mantenere la categoria in virtù del miglior piazzamento nella regular season.