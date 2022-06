Palermo, bagno d'amore da parte dei tifosi

PALERMO - Il bagno a Mondello alle 4 e mezzo di mattina del presidente assieme a giocatori e tifosi dopo la festa collettiva svolta al San Lorenzo Mercato; la colazione tutti assieme come un rito da ripetere anche dopo il trionfo; la fontana della Sirenetta, simbolo della piazza del borgo marinaro, rivestita con una maglia del Palermo con su scritto viva Baldini e Santa Rosalia. E Silvio che conferma il suo amore per la città comprando una casa proprio a Mondello e non una qualunque: quella dove a lungo ha vissuto Cestmir Vycpalek, lo zio di Zeman, leggenda del calcio rosanero oltre che allenatore della Juventus. Sacro e profano, fede e colpi di classe, lacrime e pressing esasperato. La notte di Palermo è stata dolce, soprattutto perché inattesa, almeno fino a un mese fa. Unico inconveniente, la rinuncia al giro per la città sul pullman scoperto, vietata dalla Questura per motivi di ordine pubblico (avrebbe coinvolto migliaia di palermitani sul tragitto) già alle prese com lo spoglio post elettorale. E' stata sostituita da una cena di uno sponsor con oltre 100 invitati

5 minuti con Paola

Baldini ieri mattina ha tenuto una lunga conferenza stampa. Alla sua maniera, ovviamente, ma parlando anche di futuro. Il presidente Mirri, ricevuto nel pomeriggio anche dal presidente della Regione Nello Musumeci, a Sky lo ha rassicurato: «Ripartiamo da lui». «Questo tipo di storie vengono fuori solo se ci metti l'umanità – sorride – Mi ha appena chiamato un direttore sportivo ma a me non interessa. La serie A non la cerco, non mi interessano fama o palcoscenico, anche se il calcio lo conosco e mi ha fatto piacere ricevere ieri 5 messaggi da allenatori importanti che hanno apprezzato il Palermo. Non avevamo un grande fraseggio, ci interessava il gol e non l'estetica, ma abbiamo fatto qualcosa di straordinario perché i ragazzi ci hanno creduto capendo che chi li guidava non si sarebbe mai arreso». Anche il suo modo di festeggiare è diverso dal consueto: «Ho festeggiato osservando la gioia degli altri, poi mi sono ritagliato 5' con mia moglie per dirgli delle cose cui tenevo. Nella mia famiglia, ha fatto tutto lei, per carattere e lavoro mi sono spesso assentato. Le devo tanto». Tutta la città vuole che resti: «Conferma? Ho fatto un percorso con un gruppo di persone, alcune che erano già qui altre che ho portato io, con cui si è formato un connubio eccezionale. Non voglio perdere nessuna di queste, da solo non sono determinante. I tifosi? Ci hanno fatto vincere, non hanno ingaggio, resteranno sempre innamorati della propria squadra. Quando ho fatto capire ai ragazzi che i protagonisti non eravamo noi ma il popolo, che il Barbera pieno significava un'intera città a seguirci, non ci ha fermato più nessuno».