Turris, il capitano Di Nunzio ha rinnovato: ufficiale

TORRE DEL GRECO - Con una nota sui propri canali ufficiali, la Turris ha annunciato di aver rinnovato il contratto di capitan Francesco Di Nunzio . Per lui un annuale fino al 30 giugno 2023.

Il comunicato della Turris

“S.S. TURRIS CALCIO è lieta di annunciare il rinnovo contrattuale del capitano Francesco Di Nunzio. L’esperto difensore classe 1985 ha sottoscritto il nuovo accordo valido per un’ulteriore stagione sportiva, legandosi al Club fino al 30 giugno 2023. Punto fermo del percorso della gestione Colantonio, dalla scalata alla Serie C fino alla ritrovata dimensione nel professionismo, Di Nunzio nel finale della passata stagione ha tagliato il traguardo delle 100 gare ufficiali in maglia corallina”.