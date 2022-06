Reggina, ufficiale: Cardona è il nuovo presidente

REGGIO CALABRIA - Il nuovo presidente della Reggina è l'ex arbitro di calcio Marcello Cardona, nativo di Reggio Calabria: è stato il nuovo proprietario del club amaranto, Felice Saladini, ad aunnunciarlo nel corso di una conferenza stampa che si ha avuto luogo al Granillo. Queste le dichiarazioni di Cardona: "Sono venuto per portare la mia esperienza, il mio modo di essere, la mia trasparenza al servizio della città e della Reggina. Sono qui per quello che è stato sempre il mio motivo di vita: sognare. Credo che dobbiamo ricominciare a sognare". Il patron Saladini dichiara poi che la scelta di Cardona mira ad "affrontare insieme questo percorso di rinnovamento del club e per aspirare insieme a grandi risultati".