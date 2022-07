Ufficiale: Teramo e Campobasso escluse dalla Serie C

ROMA - Adesso è arrivata anche l'ufficialità. La FIGC ha escluso Teramo e Campobasso dalla Serie C 2022/2023. Questo il comunicato relativo al Consiglio Federale odierno con il paragrafo riguardante l'estromissione dei due club: "Ascoltata la relazione della Covisoc in merito ai singoli ricorsi avverso la non concessione delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2022/2023, il Consiglio ha deliberato all’unanimità il rigetto dei ricorsi e la mancata iscrizione in Serie C del Campobasso e del Teramo".