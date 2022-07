Serie C, ufficiale: il Siena cambia denominazione

La nota del Siena

"Facendo seguito agli impegni assunti dal Presidente Emiliano Montanari a meno di trenta giorni dal suo insediamento, il Siena Calcio comunica ufficialmente che da ieri – lunedì 11 luglio 2022 – la nuova Società bianconera ha modificato la propria ragione sociale da Associazione Calcio Noah Siena 1904 (Acn Siena) ad Associazione Calcio Robur Siena 1904 (Acr Siena). Al contempo si rende noto che l’azienda è stata trasformata da Società a responsabilità limitata in Società per azioni con conseguente delibera di aumento di capitale. Già da oggi, il gruppo prende il nome di ACR SIENA 1904 SPA. Nei prossimi giorni verranno eseguiti tutti gli aggiornamenti, dal sito internet alle documentazioni. Il Presidente Montanari, inoltre, informa che con il supporto dei propri legali provvederà in tempi molto brevi a presentare alle autorità competenti una offerta per l’acquisizione dello storico marchio “Ac Siena”. Il Patron del Siena adempirà e si prodigherà in ogni possibile sforzo per restituire alla Robur il suo storico stemma che fa parte del cuore di tutti i tifosi e della storia del calcio italiano".