Serie C, Picerno-Foggia 3-0 con Reginaldo-Esposito-Pitarresi

PICERNO - Il Picerno supera il Foggia nel monday night del Girone C di Serie C. I padroni di casa di Longo passano in vantaggio nella prima frazione con Reginaldo e raddoppiano nella ripresa su rigore con Esposito per poi chiudere la contesa allo scadere con il tris firmato da Pitarresi. Primi punti per il Picerno , che all'esordio era caduto contro il Catanzaro . Rimandato invece l'appuntamento con i primi punti per il Foggia di Boscaglia , che resta a zero.

La partita

Il primo squillo è del Foggia, che in avvio parte bene: Vuthaj viene innescato da un retropassaggio errato di Garcia e serve Peralta che dall'interno dell'area conclude a rete, salva De Franco sulla linea. Il parziale cambia al 23': Kouda verticalizza tagliando fuori la difesa per Reginaldo che, a tu per tu col portiere avversario, porta il Picerno in vantaggio. Al 26' rete annullata al Foggia: Schenetti tenta una conclusione, interviene D'Ursi e insacca ma lo fa da posizione irregolare. Il Picerno torna a provarci al 36', con una conclusione alta di Esposito, il Foggia replica al 42' con Schenetti che di testa, su suggerimento di Vuthaj, non crea grattacapi al portiere avversario Crespi. Nella ripresa, al 7', il Picerno raddoppia: Malomo devia, in area un cross di Reginaldo, è calcio di rigore: se ne incarica Esposito, che trasforma, 2-0. La ripresa si fa spezzettata, si gioca poco e solo nel finale il Foggia riesce a trovare lo spunto per cercare di riaprire il match: bello il colpo di testa in tuffo di Ogunseye, altrettanto bella la replica di Crespi che con un grandissimo intervento nega la rete al Foggia. Ma è il Picerno a calare il tris, e il sipario, allo scadere, quando Pitarresi, direttamente da calcio di punizione sorprende il portiere dei satanelli Nobile con una conclusione che passa sotto la barriera e si insacca, 3-0.