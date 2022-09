Serie C Foggia, primi punti: 1-0 al Francavilla. Pari Giugliano-Picerno

ROMA - Nei posticipi del Girone C di Serie C, il Foggia batte di misura la Virtus Francavilla : basta una rete di D'Ursi ai satanelli per incassare i primi tre punti stagionali, mentre la Virtus rimane ferma a quota 4. Parità, 2-2 tra Giugliano e Picerno , che salgono entrambe e 4 punti.

Foggia-Virtus Francavilla 1-0

Prime battute a ritmi non elevatissimi (si registra solo una conclusione di D'Ursi fuori bersaglio), il primo squillo dell'incontro sono le proteste del Foggia, al 28' quando, sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina c'è un presunto tocco in area con il braccio di un difensore della Virtus Francavilla. Al 35' un Foggia che con il trascorrere dei minuti sembra più intraprendente va al tentativo con D'Ursi che trova un accorto Avella che blocca. Nella seconda frazione il Foggia aumenta la spinta e passa in vantaggio all1'' quando Frigerio, dalla destra, pennella un ottimo cross per D'Ursi che manda la palla in rete, 1-0. Il Foggia torna a provarci al 16' con Vuthaj e lo stesso D'Ursi. Al 37' qualche protesta dei satanelli per una caduta in area di Di Noia: per l'arbitro si tratta di intervento regolare.

Giugliano-Picerno 2-2

Dopo qualche spunto su entrambi i fronti, il Giugliano passa in vantaggio al quarto d'ora quando Salvemini può avanzare palla al piedi per poi, nei pressi del limite dell'area avversaria, caricare un destro che batte il portiere avversario Crespi, 1-0. Regisce immediatamente il Picerno con Gerardi la cui ghiotta opportunità viene fermata dalla difesa del Giugliano, al 17', ma la prima frazione non registra ulteriori variazioni del parziale. Nella ripresa Giugliano pericoloso al 5' con Salvemini che trova accorto Crespi a bloccare in due tempi. Il Picerno c'è e dapprima replica con Pitarresi chce conclude a lato, poi pareggia al 12' quando De Cristofaro, su corner di Dettori, trova la deviazione vincente in rete, 1-1. Al 32' il Giugliano prova a tornare in vantaggio con una conclusione di Gladestony a lato non di molto. Ma è il Picerno a sorpassare con Reginaldo al 35'. Immediata la replica del Giugliano che al 38' torna in parità grazie al calcio di rigore trasformato da Salvemini.