Serie C, il Pordenone vola in testa inseguito dal Padova. Risorge il Mantova

ROMA - Un altro passo falso per la Juve Next Gen , che dopo il ko casalingo, nel turno infrasettimanale contro il Padova , cade 3-2 sul campo del Renate nella quarta giornata del girone A di serie C. Mister Brambilla perde tre titolari (Barbieri, Barrenechea e Illing Junior), promossi con la prima squadra, ed é costretto a ridisegnare l'undici di partenza. Il Renate va sul triplo vantaggio, stordendo la Juve, che però nei minuti finali ha una reazione e segna due gol con Rafia e Sekulov, con quest'ultimo che in pieno recupero sfiora il clamoroso pareggio. Tra le big, festeggia il Pordenone che espugna il campo del Sangiuliano e vola in testa, bene anche il Padova che all'Euganeo fa tris contro la Pro Patria e sale al secondo posto. Frena il Vicenza che fa 1-1 in casa dell' Albinoleffe .

Girone A

Netto successo interno per l'Arzignano Valchiampo contro il Piacenza (3-0) grazie alla doppietta di Parigi e alla rete messa a segno da Barba nella ripresa. Pari (1-1) in Triestina-Pro Vercelli: al 79' Della Morte manda avanti gli ospiti; Di Gennaro all'89' regala un punto agli alarbardati. Sale in vetta il Pordenone che con un gol di Pinato espugna il campo del Sangiuliano (1-0). Parità tra Albinoleffe e Vicenza, con i padroni di casa che passano in vantaggio con Manconi, ma sono raggiunti da Dalmonte. Vince di misura la Feralpisalò che piega la Pergolettese con un gol di Di Molfetta, salendo a quota 9 in classifica. Cade il Lecco che tra le mura amiche, viene superato dalla Pro Sesto (2-0): gol di Suagher e Bianco. Si rialza il Mantova, che dopo tre ko di fila, coglie la prima vittoria stagionale (Mensah e De Francesco) superando il Trento 2-1. Da continuità ai risultati il Novara, che non va oltre lo 0-0 casalingo contro la Virtus Verona conquistando il quarto risultato utile consecutivo, salendo a quota 8 in classifca a -2 dalla vetta. Molto bene il Padova che cala il tris alla Pro Patria con la doppietta di Liguori e la rete di Vlasic, tre gol anche del Renate che piega la Juve Next Gen grazie a Marano, Malotti e un autogol di Cudrig.

Arzignano Valchiampo-Piacenza 3-0

Triestina-Pro Vercelli 1-1

Albinoleffe-Vicenza 1-1

Feralpisalò-Pergolettese 1-0

Lecco-Pro Sesto 0-2

Mantova-Trento 2-1

Novara-Virtus Verona 0-0

Padova-Aurora Pro Patria 3-0

Renate-Juventus Next Gen 3-2

Sangiuliano City-Pordenone 0-1