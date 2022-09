Serie C, il Foggia crolla in casa. Latina-Avellino 1-0

ROMA - Quinta giornata per i tre gironi di Serie C: nel girone A a comandare sono appaiate Padova e Feralpisalò, nel B è la coppia Reggiana-Carrarese. Nel girone C fa rumore il pesante ko interno del Foggia, ancora fermo a 4 punti: il Pescara passa con un poker. Cade anche l'Avellino, a Latina.

Girone A

Tris del Lecco che condanna il Mantova alla quarta sconfitta in 5 gare: a segno per i padroni di casa Battistini, Celjak e Lepore. Parità, 1-1, tra Pergolettese e Arzignano: locali avanti con Arini, pari di Grandolfo prima dell'intervallo. La Pergolettese sale a 7, Arzignano a 9. Un punto a testa anche per Piacenza (sale a 2) e Albinoleffe (a 3): succede tutto nella ripresa con i padroni di casa avanti di due con la rete di Cesarini e l'autorete di Millesi, i seriani replicano con la doppietta di Cocco. Una rete di Vasic vale la vittoria del Padova sul campo del Pordenone. Tutto nel finale tra Pro Patria (che passa all'82' con Piu) e il Renate (che pareggia all'89' con Esposito): si chiude 1-1. La Pro Sesto passa in vantaggio con Corradi, ma il Sangiuliano pareggia con Cogliati e vince con Marconi, 1-2. Si spartiscono la posta Trento e Triestina: 1-1 firmato Trainotti e Paganini. Vittoria esterna della Feralpisalò: ai gardesani basta il gol di Icardi nel primo tempo per sbancare il campo della Virtus Verona. E' il Novara ad aggiudicarsi, in trasferta, il derby con la Pro Vercelli. Le bianche casacche erano passate per prime in vantaggio, al 9' con Della Morte, ma prima dell'intervallo arriva il pareggio di Gonzalez, su assist di Galuppini. Nella ripresa il Novara passa proprio con Galuppini che trasforma un calcio di rigore decretato per un tocco di braccio in area di Cristini.

Lecco-Mantova 3-0

Pergolettese-Arzignano 1-1

Piacenza-AlbinoLeffe 2-2

Pordenone-Padova 0-1

Pro Patria-Renate 1-1

Pro Sesto-Sangiuliano 1-2

Trento-Triestina 1-1

V. Verona-FeralpiSalò 0-1

Pro Vercelli-Novara 1-2

Girone B

Si chiude sull'1-1 Cesena-Pontedera: in avvio sblocca Udoh per i padroni di casa, in chiusura replica Benedetti per gli ospiti che salgono a 4 punti. Cesena a 5. Vittoria esterna della Torres: Ruocco e Masala sbancano il campo della Recanatese, prima vittoria stagionale per i sardi che salgono a 5 punti. Al Moccagatta il primo successo stagionale dell'Alessandria coincide con la prima sconfitta in campionato della Carrarese: i grigi vincono 2-1 grazie alle reti di Sylla e Nepi, inutile la rete nel finale di Giannetti per gli ospiti. Reti inviolate in Gubbio-Entella, vittoria esterna per il Fiorenzuola che con Mastroianni e Mamona raccoglie i tre punti sul campo dell'Imolese. La Lucchese batte il Rimini 2-1 e sale a quota 7 in classifica: Bianchimano e Mastalli per i locali, Santini nel finale per gli ospiti, raggiunti proprio a 7 punti. Termina 2-2 tra Montevarchi e Fermana: Gennari per i padroni di casa riacciuffa il pari dopo che Scorza e Giandonato avevano ribaltato l'iniziale vantaggio di Giordani. Reti inviolate tra Olbia (che sale a 5) e Siena (che si porta a 11). La Reggiana sale a 12 punti battendo 2-0 il San Donato Tavarnelle. Vittoria esterna dell'Ancona sulla Vis Pesaro: in gol Paolucci, Bianconi e Mattioli.

Cesena-Pontedera 1-1

Recanatese-Torres 0-2

Alessandria-Carrarese 2-1

Gubbio-V. Entella 0-0

Imolese-Fiorenzuola 0-2

Lucchese-Rimini 2-1

Montevarchi-Fermana 2-2

Olbia-Siena 0-0

Reggiana-San Donato Tavarnelle 2-0

Vis Pesaro-Ancona 0-3

Girone C

Il Monterosi supera 2-1 la Virtus Francavilla: decide la doppietta di Costantino (che porta il Monterosi a quota 7, aggancio proprio alla Virtus) mentre gli ospiti accorciano con Patierno. Parità tra la Fidelis Andria e il Picerno: al vantaggio locale di Urso replicano gli ospiti con Golfo. Tris del Catanzaro sul Messina: doppietta di Vandeputte tra primo e secondo tempo, la terza rete la firma Iemmello. Poker esterno del Pescara che vince 4-0 in casa del Foggia: di Lescano, Milani, Kraja e Vergani le reti dei biancazzurri che salgono a 12 punti in classifica. La Gelbison batte il Taranto 3-0 con le reti di Cargnelutti, Faella e Fornito: buona la prima per il tecnico De Sanzo, con la Gelbison che scavalca in classifica proprio il Taranto. Il Giugliano batte 4-1 la Turris: in rete Ceparano, Piovaccari, De Rosa e Nocciolini, momentaneo 2-1 di Leonetti. Reti inviolate tra Juve Stabia (che sale a 10) e Viterbese (che sale a 3). Una rete di Fabrizi arrivata nel finale di prima frazione di gioco vale i tre punti per il Latina che supera di misura l'Avellino. Il Monopoli batte 2-1 l'Audace Cerignola, con le reti di De Risio e Montini, momentaneo pari di D'Andrea. Parità tra Potenza Crotone: al vantaggio ospite di Gomez ha replicato Emmausso.