Serie C Foggia, ufficiale: Boscaglia non è più l'allenatore

FOGGIA - Roberto Boscaglia non è più l'allenatore del Foggia: il club rossonero lo ha annunciato tramite un comunicato apparso sul proprio sito: "Il Calcio Foggia 1920 comunica che alle ore 21 di martedì 27 settembre è avvenuta la risoluzione consensuale del contratto che legava il tecnico della prima squadra Roberto Boscaglia con il club rossonero. Il Calcio Foggia 1920 augura a mister Boscaglia le migliori fortune per il futuro". Boscaglia era reduce dalla brutta sconfitta interna con il Pescara: il Foggia non ha ancora comunicato il nome dell'allenatore che ne prenderà il posto.