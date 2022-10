Serie C, Padova-Feralpisalò 1-1, Icardi replica a Dezi

La partita

Della Feralpislò il primo tentativo con Icardi, facile per il portiere Donnarumma. Subito dopo pericoloso il Padova: al 7' Jelencic soffia il pallone a Bergonzi e serve Russini che però sciupa a un passo dalla porta avversaria. Al 12' ancora Padova: Liguori tenta una bella conclusione che si perde alta di poco. Ma poco dopo, al 15', è la Feralpi a fare la voce grossa: i gardesani se ne vanno in contropiede e Guerra a porta praticamente sguarnita, colpisce il palo con la conclusione. Ancora Guerra, al 26', ci prova su un ottimo assist di Siligardi, ma è pronta l'uscita di Donnarumma a sbrogliare. Poi tocca di nuovo al Padova farsi sotto con decisione. Dapprima con una conclusione di Piovanello deviata in calcio d'angolo dalla difesa avversaria, poi sugli sviluppi Vasic non approfitta dell'uscita a vuoto del portiere Pizzignacco. Infine al 34' ci prova Cretella che, servito da Piovanello, ci prova dal limite mandando di pochissimo a lato il pallone.

Al 40' Russini calcia alta una buona occasione, ma il parziale cambia al 42', quando ancora Russini tenta una nuova conclusione sulla quale si oppone Pizzignacco, ma sulla respinta arriva Dezi che dal limite la piazza in rete, 1-0. Nella ripresa, al 6', la Feralpisalò pareggia i conti: Siligardi si libera di Jelenic e mette in mezzo un pallone che Icardi capitalizza al massimo spedendo in rete di testa, 1-1. Immediata la reazione del Padova con una conclusione di Piovanello che, dopo una deviazione, arriva a Cretella che cerca la porta, ma Pizzignacco c'è. Al 13' la Feralpi va in rete, ma è annullata: c'è offside nell'azione che porta Guerra a insaccare. Ancora gardesani al 26': Siligardi trova i guanti di Donnarumma. Se il Padova torna a provarci con Ceravolo al 31', gli ospiti si fanno vedere con Cernigoi, fermato da Donnarumma. Allo scadere il Padova ha un'occasione sugli sviluppi di un corner con un colpo di testa di Valentini che non trova la porta.