Serie C, Crotone: 2-0 all'Avellino e vetta col Catanzaro. Foggia ancora ko

ROMA - Girone C in campo per la settima giornata di andata. In vetta è lotta serrata tra il Crotone , che batte 2-0 l' Avellino e il Catanzaro , che cala il poker sulla Fidelis Andria : entrambe sono prime a pari punti. Dietro insegue il Pescara che tiene il passo (3-1 in casa del Potenza ), mentre è amaro l'esordio di Fabio Gallo sulla panchina del Foggia , ko in casa della Gelbison .

Girone C

Vittoria esterna della Turris che batte 5-3 il Monterosi: sono i padroni di casa a passare per primi con Mbende, gli ospiti calano il tris con Leonetti e Giannone, ma il Monterosi è vivo e con la doppietta di Carlini riacciuffa il pari. Nel finale di gara però la Turris va a segno altre due volte (Giannone e Leonetti) e porta a casa i tre punti. Poker esterno del Catanzaro: 4-0 alla Fidelis Andria con le reti di Vandeputte (doppietta), Iemmello e Biasci. Il Giugliano batte 2-0 la Virtus Francavilla: reti entrambe nella prima frazione di gioco con Gladestony e Nocciolini. Di misura la Juve Stabia sul Picerno: decide la rete di Mignanelli nella seconda frazione. Di misura, ma in trasferta, anche il successo della Viterbese sul Monopoli: Nesta nel primo tempo l'autore del gol decisivo che infligge la prima sconfitta interna ai biancoverdi. Tris dell'Audace Cerignola sul Messina: Achik, D'Andrea e Malcore i marcatori. Il Crotone supera in casa l'Avellino, 2-0: una rete per tempo con Chiricò e Petriccione e la squadra di Lerda è prima a braccetto con il Catanzaro. Debutto amaro per il nuovo allenatore del Foggia, Fabio Gallo: i satanelli cadono 2-0 in casa della Gelbison con le reti di Faella e Galli, entrambe nella ripresa. Una rete di Sannipoli vale il successo del Latina (che aggancia la zona play off) sul Taranto (che rimedia la quinta sconfitta in campionato). Il Pescara tiene il passo delle prime della classe vincendo in casa del Potenza 3-1: Lescano, Cuppone e Crecco gli autori delle marcature ospiti, inframezzate dal momentaneo 1-1 di Matino.

Monterosi-Turris 3-5

Giugliano-Virtus Francavilla 2-0

Fidelis Andria-Catanzaro 0-4

Juve Stabia-Picerno 1-0

Monopoli-Viterbese 0-1

Audace Cerignola-Messina 3-0

Crotone-Avellino 2-0

Gelbison-Foggia 2-0

Latina-Taranto 1-0

Potenza-Pescara 1-3