Serie C, Avellino: esonerato Taurino. Squadra affidata a Biancolino

AVELLINO - Fulmine a ciel sereno in casa Avellino. Alla vigilia della trasferta a Viterbo viene esonerato mister Roberto Taurino. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club biancoverde: "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra Roberto Taurino. Insieme al tecnico sono stati esonerati l’allenatore in seconda Pietro Sportillo, il preparatore atletico Paolo Rizzo ed il match Analyst Gianmarco Funaro. Il club ringrazia i professionisti summenzionati per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo delle rispettive carriere. Per la trasferta di Viterbo la squadra è stata affidata all’allenatore della formazione primavera Raffaele Biancolino".